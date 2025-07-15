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Песков сообщил, что Путин отреагирует на слова Трампа в свой адрес, если сочтет нужным

15 июля 2025 15:14
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Песков сообщил, что Путин отреагирует на слова Трампа в свой адрес, если сочтет нужным-0

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что глава РФ Владимир Путин прокомментирует заявления главы США Дональда Трампа от 14 июля, если сочтет нужным. Об этом пишет РИА Новости.

«Если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует», – указал представитель Кремля.

По его мнению, президент лично примет окончательное решение о реакции, и пока стоит подождать его позиции.

«Давайте дождемся решения Путина, будет ли он это комментировать сам», – сказал Песков.

Фото: kremiln.ru

# Владимир Путин # Дмитрий Песков

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