Зеленский приостановил действие Оттавской конвенции по минам для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о приостановлении действия Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин для Украины. Об этом пишет ТАСС.

Документ был принят Верховной радой 15 июля по инициативе правительства и в исполнение поручения президента от конца июня. Украина присоединилась к конвенции в 1999 году, но ранее неоднократно была обвинена в ее нарушении. До украинской стороны решение о выходе из конвенции приняли ряд стран Восточной Европы.

Оттавское соглашение вступило в силу в 1999 году и ее придерживаются 164 государства. По мнению гуманитарных организаций, применение мин приводит к многочисленным жертвам среди гражданского населения.