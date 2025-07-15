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Зеленский приостановил действие Оттавской конвенции по минам для Украины

15 июля 2025 16:18
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Зеленский приостановил действие Оттавской конвенции по минам для Украины-0

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о приостановлении действия Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин для Украины. Об этом пишет ТАСС.

Документ был принят Верховной радой 15 июля по инициативе правительства и в исполнение поручения президента от конца июня. Украина присоединилась к конвенции в 1999 году, но ранее неоднократно была обвинена в ее нарушении. До украинской стороны решение о выходе из конвенции приняли ряд стран Восточной Европы.

Оттавское соглашение вступило в силу в 1999 году и ее придерживаются 164 государства. По мнению гуманитарных организаций, применение мин приводит к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Фото: pixabay

# Международная политика

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