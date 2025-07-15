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Ему было 114 лет. Старейший марафонец из Индии погиб в ДТП

15 июля 2025 15:46
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Ему было 114 лет. Старейший марафонец из Индии погиб в ДТП-0

Фауджа Сингх, знаменитый индийский марафонец, умер на 115-м году жизни после ДТП в своей родной деревне в Пенджабе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Hindustan Times.

Его машина сбила, когда он переходил дорогу. Сингх стал известен благодаря участию в международных забегах, начав свою спортивную карьеру в возрасте 89 лет после переезда в Соединенное Королевство.

В 2013 году, в возрасте 101 года, он совершил забег на 10 км в Гонконге, после чего закончил свою атлетическую карьеру. За стойкость и вдохновение его прозвали «торнадо в тюрбане».

Фото: pixabay

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