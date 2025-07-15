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В Испании умерли 1180 человек из-за жары с 16 мая по 13 июля

15 июля 2025 15:33
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В Испании умерли 1180 человек из-за жары с 16 мая по 13 июля-0

С 16 мая по 13 июля 2025 года в результате жары в Испании было зафиксировано 1180 смертей, что почти на 1000 % больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Июнь был самым жарким за всю историю наблюдений: в Эль-Гранадо температура воздуха достигала 46 °C. Максимальный уровень погодной безопасности объявлялся 76 раз за эти два месяца.

Среди погибших большинство пожилых людей, в основном женщин. Также были подтверждены десять случаев смерти от теплового удара.

Фото: pixabay

# Погода # Испания

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