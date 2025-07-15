Сийярто: в Украине идет «охота на людей в форме принудительной мобилизации»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что принудительная мобилизация в Украине – это установленный факт, сопровождающийся жестоким обращением и смертями, в том числе смертью закарпатского венгра. Об этом пишет РИА Новости.

«То, что на улицах Украины в форме принудительной мобилизации происходит охота на людей, это факт. Что военкомы на Украине жестоко обращаются с людьми, является фактом», – сказал он.

Он упомянул доклад Совета Европы и выразил разочарование молчанием ЕС и правозащитников. В Будапеште намерены добиваться включения в санкционный список ответственных украинских военнослужащих. По словам премьер-министра Виктора Орбана, стране с подобной практикой нельзя вступать в ЕС.