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Сийярто: в Украине идет «охота на людей в форме принудительной мобилизации»

15 июля 2025 14:55
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Сийярто: в Украине идет «охота на людей в форме принудительной мобилизации»-0

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что принудительная мобилизация в Украине – это установленный факт, сопровождающийся жестоким обращением и смертями, в том числе смертью закарпатского венгра. Об этом пишет РИА Новости.

«То, что на улицах Украины в форме принудительной мобилизации происходит охота на людей, это факт. Что военкомы на Украине жестоко обращаются с людьми, является фактом», – сказал он.

Он упомянул доклад Совета Европы и выразил разочарование молчанием ЕС и правозащитников. В Будапеште намерены добиваться включения в санкционный список ответственных украинских военнослужащих. По словам премьер-министра Виктора Орбана, стране с подобной практикой нельзя вступать в ЕС.

Фото: pixabay

# Международная политика

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