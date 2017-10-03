Видеофакт: в Китае турист хотел сбежать из отеля по проводам, но застрял на уровне 19 этажа

Новости Китая. Курьезный случай произошел в Китае. Турист решил не платить за снятый в гостинице номер и предпринял попытку сбежать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он выбрался из окна на уровне 19 этажа и пополз по проводу к соседнему зданию. Однако на середине пути что-то пошло не так – мужчина застрял. Спускать на землю горе-акробата пришлось спасателям и пожарным. После этого его арестовала полиция. Теперь любителю сэкономить предстоит оплатить не только номер, но и внушительных размеров штраф.