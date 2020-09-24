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В Колумбии пять человек погибли на заводе. Обрушился бункер с рисом

24 сентября 2020 10:09
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Новости Колумбии. Пять человек погибли на заводе в Колумбии из-за обрушения бункера, в котором хранился рис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Колумбии пять человек погибли на заводе. Обрушился бункер с рисом-1

Инцидент произошел в муниципалитете Пуэрто-Лопес. Резервуар, в котором находилось около 100 тонн крупы, рухнул прямо на рабочих. Они скончались на месте. Информации о пострадавших не поступало. Власти уже приступили к расследованию причин произошедшего.       

# Гибель рабочего # Фотофакт

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