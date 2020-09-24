В Колумбии пять человек погибли на заводе. Обрушился бункер с рисом

Новости Колумбии. Пять человек погибли на заводе в Колумбии из-за обрушения бункера, в котором хранился рис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в муниципалитете Пуэрто-Лопес. Резервуар, в котором находилось около 100 тонн крупы, рухнул прямо на рабочих. Они скончались на месте. Информации о пострадавших не поступало. Власти уже приступили к расследованию причин произошедшего.