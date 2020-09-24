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Турист расписался на колонне римского Колизея. Что грозит мужчине?

24 сентября 2020 10:36
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Новости Италии. Внушительный штраф грозит туристу, который вырезал свои инициалы на одной из колонн римского Колизея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турист расписался на колонне римского Колизея. Что грозит мужчине?-1

Мужчину, царапавшего что-то на стене памятника архитектуры, заметили сотрудники службы безопасности достопримечательности и сообщили об этом в полицию. Нарушителя задержали.

Им оказался 32-летний ирландец. За нанесение ущерба имуществу, имеющему историческое и культурное значение, туристу придется выплатить крупную сумму. Размеры денежного взыскания пока не известны.

Турист расписался на колонне римского Колизея. Что грозит мужчине?-4

В 2019 году за подобным занятием был задержан путешественник из России. Его оштрафовали на 20 тысяч евро и дали четыре года условного срока.

# Хулиганство # Фотофакт

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