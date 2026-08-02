Раскол в ЕС и отмена Шенгена. Чем обернулся миграционный кризис в испанском анклаве

В ЕС на самом деле есть вопросы с мигрантами. Ситуация в испанском анклаве – явное тому подтверждение. За день в Сеуту с населением 80 тысяч прибыло от 40 до 60 тысяч нелегалов. Это уже не просто проблема. Это катастрофа. В город ввели военных и спецподразделения полиции. А Испанию даже хотели исключить из Шенгена. Что происходит в Сеуте и кто на самом деле виноват в том, что миграционный кризис накрыл Европу с головой, разбирались в программе «Неделя» на СТВ.

За три дня Сеута приняла почти столько же нелегалов, сколько составляет ее население. Этот крошечный анклав на африканском побережье штурмовали почти 60 тысяч мигрантов. По последним данным, 90 человек погибли при попытке достичь берегов Пиреней. Одни утонули, другие были раздавлены толпой.

Рассчитывая на лучшую долю, они наткнулись на стену спецназа и полицейских оцеплений. Операция по высылке, согласованная с властями Марокко, была столь стремительной, что уже через сутки большая часть мигрантов покинула негостеприимную испанскую землю. Приплывшие в Испанию мигранты из Марокко захотели домой.

Мы прошли через трудности. Они избили нас и направили в нас огнестрельное оружие. Марокко лучше, брат. Мы с этим покончили!

Я хотел иметь лучшую жизнь, но нашел здесь только голод и страдания. Я хотел присоединиться к маме в Испании. Все было закрыто, включая кафе. Один багет стоил 3 евро! Это слишком!

Тем не менее часть прибывших (по разным данным, около 5 тысяч человек) все еще прячутся в трущобах, тоннелях и даже канализационных трубах, чтобы избежать принудительной отправки в Марокко. Испания переживает рекордный миграционный кризис.

Я предпочту умереть, чем вернуться назад в Африку.

Кризис перекинулся и на Мелилью – второй испанский анклав. Там сотни мигрантов штурмовали переход Бени-Энзар. За эти три дня нелегалы наломали дров: разграбили магазины, сожгли десятки автомобилей и проникли в чужие дома. Марокканские власти арестовали 70 человек за насильственные инциденты. Жизнь местных замерла в атмосфере постоянного страха. Испания направит армию в Сеуту из-за миграционного кризиса.

Все немного успокоилось, но на улицах мы все еще чувствуем себя очень небезопасно. Мы боимся, что кто-то может прийти и забрать остатки еды, поэтому очень внимательно следим за ситуацией. Нам все еще нужны полиция и военные, потому что мигранты могут вернуться в любой момент. Чтобы остановить волну хаоса, власти Испании занялись установкой 500-метрового плавучего барьера и временно закрывали КПП на суше. Но и это вряд ли кого-то остановит.

Пока неясно, что стало причиной кризиса, однако за несколько дней до прорыва соцсети заполонили призывы к марокканцам идти в Сеуту с практическими инструкциями. По версии европейских спецслужб, за штурмом стоит Марокко. Рабат недоволен сближением Мадрида с Алжиром, конкурентом в споре за Западную Сахару. Также среди зачинщиков упоминают Израиль и США. Якобы в ответ на отказ Испании поддержать их на Ближнем Востоке. В МВД Испании называют внутренние причины: сейчас в стране нельзя выдворять нелегалов. Это решение Верховного суда. Также свою роль сыграла и апрельская амнистия, которая легализовала полмиллиона мигрантов. Это решение вызвало критику внутри ЕС и за рубежом. В испанской Сеуте нарастает гражданское противостояние на фоне миграционного кризиса.