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Мощный торнадо обрушился на американский штат Висконсин

29 июля 2026 06:05
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Мощный торнадо обрушился на американский штат Висконсин, причинив серьезные разрушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный торнадо обрушился на американский штат Висконсин-2

Повреждены жилые дома, а улицы завалены поваленными деревьями. Более 30 тысяч человек остались без электроснабжения. Местные власти призвали жителей эвакуироваться. К счастью, сообщений о пострадавших не поступало. Аварийные службы расчищают завалы.

# США

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