Мощный торнадо обрушился на американский штат Висконсин, причинив серьезные разрушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повреждены жилые дома, а улицы завалены поваленными деревьями. Более 30 тысяч человек остались без электроснабжения. Местные власти призвали жителей эвакуироваться. К счастью, сообщений о пострадавших не поступало. Аварийные службы расчищают завалы.