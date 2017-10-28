Ни одна из стран мира не признала независимости Каталонии: в Испании прогрессирует политический кризис

Новости Испании. Внимание мировых СМИ приковано к Испании и Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Внимание мировых СМИ приковано к Испании и Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Между центральной властью королевства и автономией разгорелся политический кризис. Чтобы не допустить его эскалации, премьер-министр Испании Мариано Рахой взял на себя функции главы правительства региона. А впоследствии делегировал их своему первому заместителю. Совет министров Испании также берет на себя полномочия Совета правительства Каталонии.
Мариано Рахой, премьер-министр Испании:
Мы считаем, что нужно прислушаться к жителям Каталонии и позволить им, чтобы они сами определили свое будущее. Никто не может действовать вне закона и от их имени. В Каталонии необходимо установить истину и торжество закона. Центральное правительство Испании не будет откладывать эту задачу больше ни на минуту. Поэтому я решил как можно скорее провести свободные, открытые и законные выборы для восстановления демократии.
Досрочные выборы в Барселоне намечены на 21 декабря. На подобные меры Мадрид пошел в ответ на объявление независимости Каталонии. Накануне премьер Испании заявил о роспуске парламента этого автономного региона. И уже буквально спустя час испанский сенат ввел в действие статью Конституции, которая позволяет напрямую управлять Каталонией из Мадрида. От должностей тут же отстранили главу автономии и членов его правительства, а также распустили парламент Каталонии.