Ни одна из стран мира не признала независимости Каталонии: в Испании прогрессирует политический кризис

Новости Испании. Внимание мировых СМИ приковано к Испании и Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между центральной властью королевства и автономией разгорелся политический кризис. Чтобы не допустить его эскалации, премьер-министр Испании Мариано Рахой взял на себя функции главы правительства региона. А впоследствии делегировал их своему первому заместителю. Совет министров Испании также берет на себя полномочия Совета правительства Каталонии.

Мариано Рахой, премьер-министр Испании:

Мы считаем, что нужно прислушаться к жителям Каталонии и позволить им, чтобы они сами определили свое будущее. Никто не может действовать вне закона и от их имени. В Каталонии необходимо установить истину и торжество закона. Центральное правительство Испании не будет откладывать эту задачу больше ни на минуту. Поэтому я решил как можно скорее провести свободные, открытые и законные выборы для восстановления демократии.