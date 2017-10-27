Каталонцы объявили о независимости: как отреагировал Мадрид?

Новости Беларуси. Мадрид включил прямое управление Каталонией. Спустя час после объявления регионом независимости сенат Испании согласился с просьбой правительства и утвердил применение статьи Конституции Королевства, которая позволяет напрямую управлять Каталонией из Мадрида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, каталонское правительство ожидает роспуск, и уже центральная власть объявит досрочные выборы в региональный парламент.

Напомним, официальный Мадрид назвал референдум, в ходе которого 1 октября более 90% участников сказали независимости Каталонии «Да», нелегитимным.