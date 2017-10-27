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Каталонцы объявили о независимости: как отреагировал Мадрид?

27 октября 2017 16:48
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Новости Беларуси. Мадрид включил прямое управление Каталонией. Спустя час после объявления регионом независимости сенат Испании согласился с просьбой правительства и утвердил применение статьи Конституции Королевства, которая позволяет напрямую управлять Каталонией из Мадрида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, каталонское правительство ожидает роспуск, и уже центральная власть объявит досрочные выборы в региональный парламент.

Напомним, официальный Мадрид назвал референдум, в ходе которого 1 октября более 90% участников сказали независимости Каталонии «Да», нелегитимным.

# Акции протеста

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