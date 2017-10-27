Прямой эфир

Парламент Каталонии проголосовал за провозглашение Независимости от Испании

27 октября 2017 14:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Каталонии. Парламент Каталонии проголосовал за провозглашение Независимости от Испании 27 октября. Только что закончились решающие дебаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне глава автономии отказался от компромиссного варианта – досрочных выборов, объяснив это отсутствием необходимых гарантий от Мадрида. Между тем, премьер-министр Испании запросил полномочия у сената сместить с должности лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Напомним, официальный Мадрид назвал референдум, в ходе которого более 90% участников сказали независимости Каталонии «Да», нелегитимным.

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
Парламент Каталонии приступил к решающим дебатам: возможно одностороннее объявление независимости
27 октября 2017 13:48

Парламент Каталонии приступил к решающим дебатам: возможно одностороннее объявление независимости

Президент Казахстана подписал указ о переводе алфавита с кириллицы на латиницу до 2025 года
27 октября 2017 13:42

Президент Казахстана подписал указ о переводе алфавита с кириллицы на латиницу до 2025 года

В Китае ледяной туман спровоцировал авиаколлапс: задержаны более 70 вылетов
27 октября 2017 13:41

В Китае ледяной туман спровоцировал авиаколлапс: задержаны более 70 вылетов