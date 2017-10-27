Новости Каталонии. Парламент Каталонии проголосовал за провозглашение Независимости от Испании 27 октября. Только что закончились решающие дебаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне глава автономии отказался от компромиссного варианта – досрочных выборов, объяснив это отсутствием необходимых гарантий от Мадрида. Между тем, премьер-министр Испании запросил полномочия у сената сместить с должности лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Напомним, официальный Мадрид назвал референдум, в ходе которого более 90% участников сказали независимости Каталонии «Да», нелегитимным.