Парламент Каталонии приступил к решающим дебатам: возможно одностороннее объявление независимости

Новости Испании. 27 октября парламент Каталонии приступил к решающим дебатам, итогами которых может стать одностороннее объявление независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне глава автономии отказался от компромиссного варианта – досрочных выборов, объяснив это отсутствием необходимых гарантий от Мадрида. Между тем, премьер-министр Испании запросил полномочия у сената сместить с должности лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.