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Newsweek: Киев боится ответа России на атаку ВСУ на Курскую область

14 августа 2024 14:36
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В Украине начали говорить о страхе перед ответом России на атаку на Курскую область, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Newsweek.

Автор приводит слова бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, где он выражает мнение, что Москва не стала бы «делать из продолжения нынешнего наступления России месть за Курск». Ответ, по мнению Ступака, будет более масштабным.

В материале напомнили о заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, где было подчеркнуто, что жесткий ответ не заставит себя долго ждать.
 

# Международная политика # Мария Захарова

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