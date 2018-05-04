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Шведская академия наук может перенести вручение Нобелевской премии по литературе

04 мая 2018 08:24
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Новости Швеции. На столь крайние меры организация вынуждена пойти на фоне сексуального скандала, из-за которого свои посты покинули шесть ее представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шведская академия наук может перенести вручение Нобелевской премии по литературе-1

Окончательное решение пока не принято. Этот вопрос в ближайшие дни должны обсудить оставшиеся активные участники академии. Их теперь всего 10.

Отметим, вручение премии по литературе откладывали всего один раз в 1943 году из-за Второй мировой войны.

Почему не будут вручать Нобелевскую премию по литературе? (читать далее)

# Нобелевская премия # Фотофакт

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