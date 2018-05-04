Почему не будут вручать Нобелевскую премию по литературе?

В 2018 году не будут вручать Нобелевскую премию по литературе.

Эта информация была опубликована на официальном сайте премии. Церемонию намерены провести в 2019 году. Этот случай является уникальным – в последний раз награда не вручалась во время Второй мировой войны.

«Одним из обстоятельств, которые могут оправдывать данное исключение, является серьезная ситуация в учреждении, присуждающем призы. В данном контексте решение о призе не будет восприниматься как заслуживающее доверия».

Организация должна пойти на эти меры на фоне сексуального скандала (читать далее).

Данное решение академии подчеркивает серьезность ситуации и в будущем поможет сохранить репутацию Нобелевской премии. Перенос премии по литературе не влияет на присуждение Нобелевских премий в 2018 году в других категориях.

Нобелевский фонд надеется, что Шведская академия приложит все усилия к восстановлению своего авторитета в качестве вручающего награды учреждения, а также проинформирует о конкретных действиях, которые предпринимаются.