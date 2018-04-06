Суд Германии выпустил Карлеса Пучдемона на свободу под залог в 75 тысяч евро

Новости Германии. Карлес Пучдемон выйдет на свободу под залог в 75 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выпустить бывшего главу Каталонии решил немецкий суд.

Обвинения в организации восстания отклонены, а основанием для экстрадиции политика может стать лишь обвинение в растрате государственных средств. Пока вопрос о передаче Пучдемона испанским властям открыт. Хотя решение немецкого суда в Испании не одобрили, правительство уже сообщило: принятому постановлению страна подчинится.