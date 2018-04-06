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Суд Германии выпустил Карлеса Пучдемона на свободу под залог в 75 тысяч евро

06 апреля 2018 08:56
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Новости Германии. Карлес Пучдемон выйдет на свободу под залог в 75 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выпустить бывшего главу Каталонии решил немецкий суд.

Обвинения в организации восстания отклонены, а основанием для экстрадиции политика может стать лишь обвинение в растрате государственных средств. Пока вопрос о передаче Пучдемона испанским властям открыт. Хотя решение немецкого суда в Испании не одобрили, правительство уже сообщило: принятому постановлению страна подчинится.

Суд Германии выпустил Карлеса Пучдемона на свободу под залог в 75 тысяч евро-1

# Акции протеста # Фотофакт

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