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Нетаньяху озвучил три условия для мира в секторе Газа

26 декабря 2023 08:26
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем официальном письме для Wall Street Journal определил три основных условия для достижения мира в секторе Газа. Он считает, что ХАМАС должен быть уничтожен, Газа должна быть «демилитаризована», а палестинское общество – «дерадикализировано». Об этом пишет РИА Новости.

Нетаньяху подчеркнул, что необходимо «дерадикализировать» Газу, чтобы школы учили уважать жизнь, а не смерть, а от имамов перестали звучать призывы к убийству евреев. Он также считает, что необходимо преобразовать палестинское общество, чтобы оно поддержало борьбу с терроризмом, а не финансировало его.

Премьер-министр полагает, что «уничтожение» ХАМАС – это необходимый шаг для недопущения дальнейшей эскалации конфликта. 

Нетаньяху сообщил, что Армия обороны Израиля расширяет свои боевые операции в Газе. Он также отметил, что это будет «долгая» битва и ее конец еще далек.

# Международная политика

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