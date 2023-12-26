Прямой эфир

На востоке Германии объявлена опасность паводков и наводнений

26 декабря 2023 07:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В одной из федеральных земель в восточной части Германии не прекращаются дожди, поэтому там объявлена опасность паводков и наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На востоке Германии объявлена опасность паводков и наводнений-1

Уже эвакуировали первый населенный пункт, в котором проживает около полутысячи человек. Электроснабжение отсутствует, не работает канализация, местность полностью окружена водой. Синоптики сообщили, что в связи с ливнями опасность грозит и некоторым другим населенным пунктам в этом регионе: из берегов могут выйти реки.

# Природные явления # Новости Германии

Другие новости рубрики

Все новости
В Раду Украины внесен законопроект о мобилизации
26 декабря 2023 07:51

В Раду Украины внесен законопроект о мобилизации

В Сербии протестующие заблокировали движение на одной из центральных улиц Белграда
26 декабря 2023 07:51

В Сербии протестующие заблокировали движение на одной из центральных улиц Белграда

Католики отмечают Октаву Рождества – рассказываем о необычных традициях по всему миру
25 декабря 2023 21:10

Католики отмечают Октаву Рождества – рассказываем о необычных традициях по всему миру