На востоке Германии объявлена опасность паводков и наводнений

В одной из федеральных земель в восточной части Германии не прекращаются дожди, поэтому там объявлена опасность паводков и наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже эвакуировали первый населенный пункт, в котором проживает около полутысячи человек. Электроснабжение отсутствует, не работает канализация, местность полностью окружена водой. Синоптики сообщили, что в связи с ливнями опасность грозит и некоторым другим населенным пунктам в этом регионе: из берегов могут выйти реки.