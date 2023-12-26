В Раду Украины внесен законопроект о мобилизации

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о призыве на военную службу, сообщает «Страна.ua». В документе, который еще не опубликован, предложен ряд поправок в вопросах призыва, воинского учета и службы. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что парламент ждет этот проект закона от правительства. По словам члена этой же фракции Марьяны Безуглой, в документе предлагается аннулировать отсрочку от службы в армии для учащихся, получающих второе и третьи высшие образования, и сузить круг лиц, которым положена отсрочка по уходу за инвалидами.

Также предлагают снизить предельный призывной возрастной ценз с 27 до 25 лет, упразднить срочную службу и внедрить базовую общеобразовательную военную подготовку для всех желающих в возрасте от 18 до 25 лет.

Украина находится на военном положении с 24 февраля 2022 года, а на следующей день Владимир Зеленский подписывает указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Повестки могут вручаться где угодно, включая улицы, автозаправки и кафе. Правоохранительные органы и военные проводят облавы на призывников, иногда с применением насилия.