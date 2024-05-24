Нетаньяху отверг признание палестинской государственности

Премьер Израиля отверг признание европейскими странами государственности Палестины. Политик отметил, что его страна не будет терпеть такого развития событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению Нетаньяху, потенциально самостоятельная Палестина будет террористическим государством, что еще больше повысит напряженность в регионе. Напомним, на днях Норвегия объявила о признании государственности Палестины. Вслед за ней о том же сообщили Испания и Ирландия. В ответ Израиль отозвал для консультаций своих послов из этих стран.