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Нетаньяху отверг признание палестинской государственности

24 мая 2024 06:37
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Премьер Израиля отверг признание европейскими странами государственности Палестины. Политик отметил, что его страна не будет терпеть такого развития событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нетаньяху отверг признание палестинской государственности-1

По мнению Нетаньяху, потенциально самостоятельная Палестина будет террористическим государством, что еще больше повысит напряженность в регионе. Напомним, на днях Норвегия объявила о признании государственности Палестины. Вслед за ней о том же сообщили Испания и Ирландия. В ответ Израиль отозвал для консультаций своих послов из этих стран.

# Палестина-Израиль # Биньямин Нетаньяху

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