ХАМАС готово передать контроль над Газой Палестинской национальной администрации

Правда, произойдет это лишь при выполнении условий – сохранить рабочие места для сотрудников или отправить их на пенсию с гарантированными выплатами. Неожиданное для всех решение принято ради прекращения огня. Однако политологи уверены, что еще одной причиной стало падение авторитета группировки среди жителей Газы. По данным СМИ, ХАМАС поддерживают лишь около трети палестинцев.