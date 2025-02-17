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ХАМАС готово передать контроль над Газой Палестинской национальной администрации

17 февраля 2025 07:37
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ХАМАС готово отказаться от власти в Анклаве. Руководство движения согласилось передать контроль над сектором Палестинской национальной администрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ХАМАС готово передать контроль над Газой Палестинской национальной администрации-2

Правда, произойдет это лишь при выполнении условий – сохранить рабочие места для сотрудников или отправить их на пенсию с гарантированными выплатами. Неожиданное для всех решение принято ради прекращения огня. Однако политологи уверены, что еще одной причиной стало падение авторитета группировки среди жителей Газы.  По данным СМИ, ХАМАС поддерживают лишь около трети палестинцев.

# Международная политика

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