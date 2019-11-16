Двух человек ранили во время стрельбы на школьном футболе в США

Новости США. В США произошла стрельба на школьном футбольном матче: ранения получили два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь открыли на трибунах, когда одна из команд начала проигрывать. Игра была приостановлена, а спортсмены и болельщики покинули стадион. Полиция задержала нападавшего.