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Двух человек ранили во время стрельбы на школьном футболе в США

16 ноября 2019 12:34
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Новости США. В США произошла стрельба на школьном футбольном матче: ранения получили два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двух человек ранили во время стрельбы на школьном футболе в США-1

Огонь открыли на трибунах, когда одна из команд начала проигрывать. Игра была приостановлена, а спортсмены и болельщики покинули стадион. Полиция задержала нападавшего.

Двух человек ранили во время стрельбы на школьном футболе в США-4

Это уже второй случай стрельбы в американских школах за последние дни. 15 ноября подросток расстрелял сверстников в учебном заведении в Калифорнии.

В Калифорнии подросток устроил стрельбу в школе: есть погибшие

# Стрельба в США # Фотофакт

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