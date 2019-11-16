Прямой эфир

В Харьковской области на складах взорвались 20 снарядов. Погибли два сапёра

16 ноября 2019 12:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Харьковской области на военных складах прогремели взрывы: два человека погибли, еще пятеро пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Харьковской области на складах взорвались 20 снарядов. Погибли два сапёра-1

Всего разорвались 20 снарядов. Их осколки разлетелись на расстояние до 30 метров. Инцидент произошел в момент плановой утилизации боеприпасов. Жертвами стали саперы, проводившие операцию.

В Харьковской области на складах взорвались 20 снарядов. Погибли два сапёра-4

Прибывшие на место ЧП спасатели ликвидировали возникший пожар. Угрозы для жителей ближайших районов нет.

# Взрыв # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Двух человек ранили во время стрельбы на школьном футболе в США
16 ноября 2019 12:34

Двух человек ранили во время стрельбы на школьном футболе в США

В польской многоэтажке нашли взрывчатку
15 ноября 2019 12:19

В польской многоэтажке нашли взрывчатку

Факиры, акробаты и гонки на двугорбом. В Индии открылся верблюжий базар
15 ноября 2019 12:10

Факиры, акробаты и гонки на двугорбом. В Индии открылся верблюжий базар