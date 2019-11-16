В Харьковской области на складах взорвались 20 снарядов. Погибли два сапёра

Новости Украины. В Харьковской области на военных складах прогремели взрывы: два человека погибли, еще пятеро пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего разорвались 20 снарядов. Их осколки разлетелись на расстояние до 30 метров. Инцидент произошел в момент плановой утилизации боеприпасов. Жертвами стали саперы, проводившие операцию.