В Харьковской области на складах взорвались 20 снарядов. Погибли два сапёра

Новости Украины. В Харьковской области на военных складах прогремели взрывы: два человека погибли, еще пятеро пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. В Харьковской области на военных складах прогремели взрывы: два человека погибли, еще пятеро пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего разорвались 20 снарядов. Их осколки разлетелись на расстояние до 30 метров. Инцидент произошел в момент плановой утилизации боеприпасов. Жертвами стали саперы, проводившие операцию.
Прибывшие на место ЧП спасатели ликвидировали возникший пожар. Угрозы для жителей ближайших районов нет.