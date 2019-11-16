Названа причина серии взрывов в Харьковской области

Новости Украины. Причиной взрывов на военных складах в Харьковской области стала загоревшаяся зенитная ракета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она воспламенилась во время погрузки боеприпасов, подготовленных к утилизации. Пламя моментально перекинулось на другие взрывоопасные предметы, в результате чего прогремела серия взрывов.