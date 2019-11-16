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Названа причина серии взрывов в Харьковской области

16 ноября 2019 14:19
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Новости Украины. Причиной взрывов на военных складах в Харьковской области стала загоревшаяся зенитная ракета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названа причина серии взрывов в Харьковской области-1

Она воспламенилась во время погрузки боеприпасов, подготовленных к утилизации. Пламя моментально перекинулось на другие взрывоопасные предметы, в результате чего прогремела серия взрывов.

Названа причина серии взрывов в Харьковской области-4

Следователи предполагают, что группа разминирования могла нарушить правила безопасности. В результате ЧП два человека погибли, еще пятеро пострадали.

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# Взрыв # Фотофакт

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