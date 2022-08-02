Китай и США усиливают военное присутствие у Тайваня

Китай отправил два авианосца в район Тайваньского пролива. Они вышли в море накануне возможного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время к юго-востоку от острова находятся четыре американских военных корабля во главе с крупным авианосцем. Все это говорит об усилении военного противостояния между Китаем и США в регионе. Пекин предупредил Вашингтон о серьезных последствиях визита Пелоси. Он будет расценен как угроза независимости КНР.

По сообщениям СМИ, в повышенную боеготовность приведена и армия Тайваня. Как стало известно журналистам, сейчас министерства обороны США и Китая договариваются о налаживании прямой связи, чтобы не допустить перерастания конфликта в войну.