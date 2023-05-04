Вестминстерское дог-шоу пройдёт в Нью-Йорке. Вот как к нему готовятся

Новости США. Любители домашних животных готовятся к знаменитому Вестминстерскому дог-шоу. Выставка собак пройдет в Нью-йорке с 6 по 9 мая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А пока организаторы анонсируют изменения.

Например, теперь в соревнования добавили новую дисциплину – ныряние в бассейн за мячом. За пару дней до официального открытия для будущих участников дог-шоу проводят репетицию. Так тренеры могут оценить мастерство собаки и ее взаимопонимание с хозяином. Всего участников будет более 3 000. Разделят соревнования на семь категорий. В каждой выберут победителей. А потом финалисты поспорят за звание лучшего из лучших.