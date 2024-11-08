Немецкий автогигант заявил о сокращении штата и снижении заработной платы

Как минимум 4,5 тысячи человек лишатся работы. На такие меры производителя толкает необходимость экономить, это единственный способ хоть как-то удержаться на плаву. В такой ситуации оказался весь немецкий автопром, но каждая компания пытается решить проблему по-своему. Один концерн намерен снизить заработную плату на 10 %. Другой – заявил о закрытии заводов. Сотрудники на такие решения руководства реагируют не двусмысленно. Протесты на территории предприятий – уже обычное дело. Специалисты боятся остаться невостребованными – на фоне изменений, которые переживает рынок.