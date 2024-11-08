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Немецкий автогигант заявил о сокращении штата и снижении заработной платы

08 ноября 2024 11:05
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Очередной удар по экономике Германии. Еще один автогигант заявил о планах сократить штат сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкий автогигант заявил о сокращении штата и снижении заработной платы-2

Как минимум 4,5 тысячи человек лишатся работы. На такие меры производителя толкает необходимость экономить, это единственный способ хоть как-то удержаться на плаву. В такой ситуации оказался весь немецкий автопром, но каждая компания пытается решить проблему по-своему. Один концерн намерен снизить заработную плату на 10 %. Другой – заявил о закрытии заводов. Сотрудники на такие решения руководства реагируют не двусмысленно. Протесты на территории предприятий – уже обычное дело. Специалисты боятся остаться невостребованными – на фоне изменений, которые переживает рынок.

# Германия # Международная политика

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