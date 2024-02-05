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Немецкие власти хотят сократить приток мигрантов

05 февраля 2024 06:26
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Немецкие власти намерены сократить приток мигрантов. Правительство подготовило проект документа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие власти хотят сократить приток мигрантов-1

На границе с Польшей, Чехией и Швейцарией возобновлен мониторинг. Также сокращены расходы на содержание беженцев, которые проживают на территории Германии. Правящая коалиция заявляет о стремительном росте количества мигрантов на фоне острой нехватки социального жилья. По данным правоохранителей, только за прошлый год в ФРГ въехали около 300 тысяч человек. Такие показатели стали самыми высокими за последние 10 лет.

# Беженцы # Новости Германии

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