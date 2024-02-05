Немецкие власти хотят сократить приток мигрантов

На границе с Польшей, Чехией и Швейцарией возобновлен мониторинг. Также сокращены расходы на содержание беженцев, которые проживают на территории Германии. Правящая коалиция заявляет о стремительном росте количества мигрантов на фоне острой нехватки социального жилья. По данным правоохранителей, только за прошлый год в ФРГ въехали около 300 тысяч человек. Такие показатели стали самыми высокими за последние 10 лет.