Немецкие школьники всё чаще пользуются гитлеровскими приветствиями и расистскими лозунгами. Что происходит?

Все больше педагогов заявляют о случаях, когда ученики вскидывают руки в гитлеровском приветствии, выкрикивают расистские лозунги и рисуют свастики на автомобилях рядом с учреждениями образования. Как выяснили журналисты, в период с 2018-го по 2021 год наблюдался рост ксенофобских, расистских или антисемитских высказываний или оскорблений, а также физических нападений. Кроме того, встречались граффити с соответствующими символами и лозунгами.