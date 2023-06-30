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Немецкие школьники всё чаще пользуются гитлеровскими приветствиями и расистскими лозунгами. Что происходит?

30 июня 2023 07:56
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Новости Германии. Нацистские лозунги и символы в школах стали общенациональной проблемой Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие школьники всё чаще пользуются гитлеровскими приветствиями и расистскими лозунгами. Что происходит?-1

Все больше педагогов заявляют о случаях, когда ученики вскидывают руки в гитлеровском приветствии, выкрикивают расистские лозунги и рисуют свастики на автомобилях рядом с учреждениями образования. Как выяснили журналисты, в период с 2018-го по 2021 год наблюдался рост ксенофобских, расистских или антисемитских высказываний или оскорблений, а также физических нападений. Кроме того, встречались граффити с соответствующими символами и лозунгами.

# Международная политика # Новости Германии # Фотофакт

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