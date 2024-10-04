Немецкие аналитики прогнозируют резкий спад спроса на автомобили в ЕС. По оценкам экспертов, в 2024 году в Евросоюзе будет продано на 200 тысяч машин меньше, чем в 2023-м, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, с августа сократились продажи электромобилей – более чем на 8% по сравнению с предыдущим периодом. К концу года, по прогнозу, будет зафиксировано падение спроса почти на 13 пунктов. По мнению аналитиков, следующие несколько месяцев будут очень трудными для отрасли – все окажется еще хуже, чем во время пандемии коронавируса.