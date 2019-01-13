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США накрыла сильнейшая за 100 лет снежная буря

13 января 2019 12:20
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Новости США. Соединенные Штаты в эти дни страдают от непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США накрыла сильнейшая за 100 лет снежная буря-1

Страну накрыла сильнейшая за 100 лет снежная буря. Жертвами стихии уже стали 5 человек. Больше всего пострадали штаты Миссури и Канзас. На дорогах гололед, полиция зафиксировала свыше тысячи ДТП.

США накрыла сильнейшая за 100 лет снежная буря-3

 

Зимний шторм захватывает все новые регионы и уже приближается к Вашингтону. Местным жителям советуют в ближайшие дни оставаться дома. Осадки будут только усиливаться, сильные снегопады также ожидаются в Небраске, Айове, Иллинойсе и Индиане.

США накрыла сильнейшая за 100 лет снежная буря-6

# США # Фотофакт

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