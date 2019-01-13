США накрыла сильнейшая за 100 лет снежная буря

Новости США. Соединенные Штаты в эти дни страдают от непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страну накрыла сильнейшая за 100 лет снежная буря. Жертвами стихии уже стали 5 человек. Больше всего пострадали штаты Миссури и Канзас. На дорогах гололед, полиция зафиксировала свыше тысячи ДТП.