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Бразильский спецназ несколько часов вёл перестрелку с наркоторговцами и даже вызвал вертолёты

25 мая 2022 19:19
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Стрельба в эти дни звучала не только в США. В Бразилии и Мексике за сутки в перестрелках погибли 32 человека. В Рио-де Жанейро полицейский рейд против наркоторговцев перерос в настоящий бой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бразильский спецназ несколько часов вёл перестрелку с наркоторговцами и даже вызвал вертолёты-1

Когда спецназ приехал в район, где по их сведениям скрывался один из главарей банды, по нему был открыт ураганный огонь. Вооруженное столкновение длилось несколько часов. На помощь правоохранителям даже прибыли вертолеты. Жертвами этой спецоперации стал 21 человек, среди них одна женщина. Полицейские изъяли десятки единиц оружия, которое использовали преступники, а также несколько машин, на которых перевозились наркотики.

Бразильский спецназ несколько часов вёл перестрелку с наркоторговцами и даже вызвал вертолёты-4

А в Мексике вооруженные бандиты расстреляли посетителей нескольких баров. Как рассказали многочисленные свидетели, нападавшие подъехали на машинах и открыли беспорядочную стрельбу, жертвами которой стали 11 человек, среди них восемь женщин. А затем скрылись до приезда полиции.

В последние годы центральный район Мексики, где произошло преступление, стал одной из горячих точек страны. Там идет ожесточенная борьба формирований, которые торгуют наркотиками, за контроль над территорией.

# Стрельба # Фотофакт

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