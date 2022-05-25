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Американские военные доставили в Данию ракеты, способные достать до Калининграда

25 мая 2022 21:27
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Дания и США проводят совместные учения в Балтийском море «Защитник Европы – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В маневрах задействована авиация двух стран, морской флот и подразделения датской армии.

Американские военные доставили в Данию ракеты, способные достать до Калининграда-1

Основная задача – обучить военных быстро организовать оборону морских границ королевства. Для этого была испытана современная американская ракетная система, способная поразить цели на расстоянии 500 километров в Балтийском море. В радиус действия ракет попадает и территория России, а именно Калининград. Она была специально доставлена в Данию на транспортном самолете ВВС США. По мнению военных экспертов, настоящая цель учений показать, что НАТО придет на помощь союзникам, если на них нападут.

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# Военные учения # Фотофакт

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