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Немцы массово устанавливают солнечные панели на балконах

17 августа 2024 07:40
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Жители Германии нашли новый способ экономии ресурсов и денег. Местные массово устанавливают на балконах солнечные панели. Шаг вынужденный. И сподвигли на него граждан ФРГ рост цен на энергоносители и высокая стоимость жизни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немцы массово устанавливают солнечные панели на балконах-2

Во втором квартале 2024 года число желающих протестировать эффективность солнечных панелей выросло на 50 % по сравнению с первым кварталом. Идея стала настолько распространенной, что власти даже решили скорректировать законодательство. Скоро в Германии вступит в силу закон, по которому арендодатели не смогут запрещать квартиросъемщикам устанавливать солнечные панели на балконах. Отметим, ранее экономить таким образом имели право только собственники жилых помещений.

# Кризис в ЕС

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