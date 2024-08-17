Немцы массово устанавливают солнечные панели на балконах

Жители Германии нашли новый способ экономии ресурсов и денег. Местные массово устанавливают на балконах солнечные панели. Шаг вынужденный. И сподвигли на него граждан ФРГ рост цен на энергоносители и высокая стоимость жизни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во втором квартале 2024 года число желающих протестировать эффективность солнечных панелей выросло на 50 % по сравнению с первым кварталом. Идея стала настолько распространенной, что власти даже решили скорректировать законодательство. Скоро в Германии вступит в силу закон, по которому арендодатели не смогут запрещать квартиросъемщикам устанавливать солнечные панели на балконах. Отметим, ранее экономить таким образом имели право только собственники жилых помещений.