В восточном регионе Японии объявлена эвакуация из-за тайфуна

300 тысяч японцев готовятся к эвакуации из-за мощного тайфуна. Он буквально парализовал отдельные регионы страны. Отменены сотни авиарейсов, более 100 тысяч пассажиров вынужденно поменяли свои планы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учесть погодный апокалипсис были вынуждены и автолюбители. В столичном регионе перекрыты дороги, судам запрещено выходить в воды Токийского залива. Скорость ветра уже достигает 60 метров в секунду, однако специалисты уверены, что это только начало.

Не менее тысячи домов уже остались без электричества. В целях безопасности отменены некоторые массовые мероприятия, не работают парки развлечений. Из-за разгула стихии приостановлено движение на нескольких железнодорожных линиях, простаивают в том числе скоростные экспрессы. Специалисты предупреждают: есть риск наводнений и оползней. Местных жителей призывают не выходить на улицу без острой необходимости. Как минимум до утра 17 августа дожди в стране не прекратятся.