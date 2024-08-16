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В восточном регионе Японии объявлена эвакуация из-за тайфуна

16 августа 2024 17:17
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300 тысяч японцев готовятся к эвакуации из-за мощного тайфуна. Он буквально парализовал отдельные регионы страны. Отменены сотни авиарейсов, более 100 тысяч пассажиров вынужденно поменяли свои планы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В восточном регионе Японии объявлена эвакуация из-за тайфуна-1

Учесть погодный апокалипсис были вынуждены и автолюбители. В столичном регионе перекрыты дороги, судам запрещено выходить в воды Токийского залива. Скорость ветра уже достигает 60 метров в секунду, однако специалисты уверены, что это только начало.

Не менее тысячи домов уже остались без электричества. В целях безопасности отменены некоторые массовые мероприятия, не работают парки развлечений. Из-за разгула стихии приостановлено движение на нескольких железнодорожных линиях, простаивают в том числе скоростные экспрессы. Специалисты предупреждают: есть риск наводнений и оползней. Местных жителей призывают не выходить на улицу без острой необходимости. Как минимум до утра 17 августа дожди в стране не прекратятся.

# Природные явления

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