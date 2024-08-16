Первый случай заражения обезьяньей оспой выявили в Европе

Оспа обезьян вышла за пределы африканского континента. Первый случай заражения зафиксирован в Европе. В Швеции мужчина обратился за помощью к медикам. Проблемы со здоровьем начались после его возвращения из Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там из-за вспышки заболевания два дня назад Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию. На континенте было зарегистрировано более 14 тысяч случаев заражения оспой, более 500 из них – смертельные. Нуждающимся уже направлены 200 тысяч вакцин.

Новый опасный штамм болезни быстро распространяется в Конго и Нигерии. Там ситуация сложнее всего. Эксперты ВОЗ крайне обеспокоены таким быстрым распространением вируса. Как сообщили в Минздраве нашей страны, в Беларуси случаев заражения оспой обезьян не зафиксировано.