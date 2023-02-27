Немцы и украинские беженцы подрались возле посольства России в Германии. Не остались в стороне даже женщины

Подбитый танк, который установлен возле посольства России в Берлине, стал полем битвы. В рукопашной столкнулись жители Германии и украинские беженцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немцы в память о погибших в конфликте решили возложить цветы к якобы арт-объекту, который появился в годовщину начала спецоперации. Вот только это очень не понравилось украинцам. Они действовали бесцеремонно. Когда привыкшие к порядку немцы призвали распоясавшихся хулиганов сохранять законы приличия, то в ответ столкнулись с хамством. В ход пошли кулаки, причем под удар попали даже женщины. В дело вмешалась полиция.