В Турции проходят акции в поддержку детей, пострадавших от землетрясения

Новости Турции. В Турции продолжает расти количество жертв одного из самых разрушительных землетрясений в истории страны. По последним данным, количество погибших приблизилось к 44,5 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. В Турции продолжает расти количество жертв одного из самых разрушительных землетрясений в истории страны. По последним данным, количество погибших приблизилось к 44,5 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас перед властями стоит острая проблема, как помочь выжившим и обеспечить их самым необходимым. Сотни тысяч людей остались без крыши над головой, без еды и одежды. От этого острого гуманитарного кризиса больше всего сейчас страдают дети.
Яркая акция в поддержку маленьких жителей страны прошла в Стамбуле. Там перед началом футбольного матча между местными командами тысячи болельщиков буквально засыпали поле мягкими игрушками. Вместе с гуманитарным грузом их передадут детям, которые сейчас находятся во временных лагерях и приютах.
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