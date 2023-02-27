В Турции проходят акции в поддержку детей, пострадавших от землетрясения

Новости Турции. В Турции продолжает расти количество жертв одного из самых разрушительных землетрясений в истории страны. По последним данным, количество погибших приблизилось к 44,5 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас перед властями стоит острая проблема, как помочь выжившим и обеспечить их самым необходимым. Сотни тысяч людей остались без крыши над головой, без еды и одежды. От этого острого гуманитарного кризиса больше всего сейчас страдают дети.