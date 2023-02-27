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В Мексике прошли массовые антиправительственные выступления

27 февраля 2023 12:28
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Новости Мексики. В Мексике начались массовые акции протеста против планов властей провести в стране реформу избирательной системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике прошли массовые антиправительственные выступления-1

Только в Мехико на улицы вышли более 500 тысяч человек, требуя от Президента отменить это решение. Многотысячные демонстрации прошли во всех крупных городах страны. По данным организаторов, в них приняли участие более миллиона мексиканцев. Реформа, которая вызвала социальный взрыв, предполагает закрытие 300 окружных избиркомов и сокращение расходов на деятельность национального избирательного института, что, по мнению властей, позволит сэкономить около 200 миллионов долларов.

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# Акции протеста # Новости Мексики # Фотофакт

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