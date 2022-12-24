Немцам предложили украшать ёлки свечами, чтобы греться

Новости Германии. Очередная нестандартная идея на фоне энергокризиса родилась в Европе. Немцам предложили согреваться на Рождество свечами на елке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С инициативой выступил глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Он призвал жителей внимательнее относиться к ресурсам, а также искать способы экономии, один из которых он уже предложил. Правда, насколько безопасно украшать елку настоящими свечами, Мерц не подумал. А вот читателей немецкой газеты Die Welt такое решение возмутило.