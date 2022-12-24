Прямой эфир

Немцам предложили украшать ёлки свечами, чтобы греться

24 декабря 2022 13:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Очередная нестандартная идея на фоне энергокризиса родилась в Европе. Немцам предложили согреваться на Рождество свечами на елке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Немцам предложили украшать ёлки свечами, чтобы греться-1

С инициативой выступил глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Он призвал жителей внимательнее относиться к ресурсам, а также искать способы экономии, один из которых он уже предложил. Правда, насколько безопасно украшать елку настоящими свечами, Мерц не подумал. А вот читателей немецкой газеты Die Welt такое решение возмутило.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Экономический кризис # Фридрих Мерц # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Испании каждой седьмой семье не хватает продуктов
24 декабря 2022 13:46

В Испании каждой седьмой семье не хватает продуктов

The Daily Telegraph: Великобритания увеличит военный бюджет в условиях конфликта в Украине
24 декабря 2022 10:40

The Daily Telegraph: Великобритания увеличит военный бюджет в условиях конфликта в Украине

9 человек стали жертвами погодных условий в США. Снегопады не прекратятся в ближайшие дни
24 декабря 2022 10:29

9 человек стали жертвами погодных условий в США. Снегопады не прекратятся в ближайшие дни