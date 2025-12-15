Второй раунд переговоров Украины и США завершился в Берлине

В Берлине завершился второй раунд переговоров между представителями делегаций Украины и США, который продолжался около двух часов. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что на переговорах присутствовал лидер Украины Владимир Зеленский.

Ранее, в воскресенье, состоялся первый раунд переговоров между делегациями Киева и Вашингтона, на которой также был Зеленский. Это была более длительная встреча, на которой был обсужден план из 20 пунктов. США тогда заявили о прогрессе.

Ранее американцы уже представляли проект мирного урегулирования, а Москва подчеркнула свою готовность к диалогу. 2 декабря президент РФ Владимир Путин принимал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Кремле, где состоялось обсуждение американского плана, разделенного на четыре блока. Помощник главы России Юрий Ушаков оценил переговоры как содержательные, подчеркнув влияние военных успехов России на фронте СВО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что Киев должен решиться на переговоры, поскольку пространство для самостоятельных действий сокращается.

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