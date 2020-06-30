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Неизвестные подожгли здание Бундестага и скрылись

30 июня 2020 08:27
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Новости Германии. ЧП в Берлине. Неизвестные пытались этой ночью поджечь здание Бундестага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестные подожгли здание Бундестага и скрылись-1

Они вылили горючую жидкость на ДСП, которая заменяла окно на восточной стороне здания, и подожгли ее. На ликвидацию огня ушло полчаса.

Неизвестные подожгли здание Бундестага и скрылись-4

Поскольку здание находится под особой защитой, в операции участвовали 50 пожарных. Злоумышленники успели скрыться. Пока неизвестно зафиксированы ли они на камерах видеонаблюдения. Федеральная полиция проводит расследование.

# Вандализм и живодерство # Фотофакт

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