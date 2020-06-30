Неизвестные подожгли здание Бундестага и скрылись

Новости Германии. ЧП в Берлине. Неизвестные пытались этой ночью поджечь здание Бундестага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они вылили горючую жидкость на ДСП, которая заменяла окно на восточной стороне здания, и подожгли ее. На ликвидацию огня ушло полчаса.