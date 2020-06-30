Неизвестные открыли стрельбу во Флориде: один человек погиб, двое ранены

Новости США. Стрельба в американском штате Флорида. Двое мужчин открыли огонь возле склада одной из известных корпораций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Стрельба в американском штате Флорида. Двое мужчин открыли огонь возле склада одной из известных корпораций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Погиб один человек, еще двое пострадали. Неизвестные, вооруженные пистолетами, вышли из машины и направились к очереди из претендентов на работу в компании.
Злоумышленники открыли огонь, убив одного из стоявших людей и ранив еще двоих. После преступники сели в автомобиль и скрылись. Полиция ведет розыск подозреваемых. Причины случившегося пока не установлены.