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Неизвестные открыли стрельбу во Флориде: один человек погиб, двое ранены

30 июня 2020 08:06
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Новости США. Стрельба в американском штате Флорида. Двое мужчин открыли огонь возле склада одной из известных корпораций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестные открыли стрельбу во Флориде: один человек погиб, двое ранены-1

Погиб один человек, еще двое пострадали. Неизвестные, вооруженные пистолетами, вышли из машины и направились к очереди из претендентов на работу в компании.

Неизвестные открыли стрельбу во Флориде: один человек погиб, двое ранены-4

Злоумышленники открыли огонь, убив одного из стоявших людей и ранив еще двоих. После преступники сели в автомобиль и скрылись. Полиция ведет розыск подозреваемых. Причины случившегося пока не установлены.

# Стрельба в США # Фотофакт

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