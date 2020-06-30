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В Ирландии пост премьер-министра разделили между двумя политиками

30 июня 2020 07:11
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Новости Ирландии. Сначала 2,5 года руководить правительством будет Михол Мартин, затем, в оставшиеся два с половиной года, ирландский кабмин возглавит Лео Варадкар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ирландии пост премьер-министра разделили между двумя политиками-1

Суть в том, что на прошедших в феврале выборах партии Мартина и Варадкара набрали почти равное число голосов с разницей в 0,1 %.

В Ирландии пост премьер-министра разделили между двумя политиками-4

Стороны пришли к коалиционному соглашению. Их поддержала партия зеленых – без нее союз бы не получил одобрения в парламенте.

# Международная политика # Михол Мартин # Лео Варадкар # Фотофакт

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