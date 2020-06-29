Михаил Горбачёв, Шэрон Стоун, Джордж Клуни. Более сотни известных людей призвали сделать вакцину от коронавируса бесплатной

Новости мира. Более сотни известных людей, среди которых лауреаты Нобелевской премии мира и звезды кино, призвали сделать вакцину от COVID-19 бесплатной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они подписали письмо, в тексте которого призвали международное сообщество исключить какую бы ни было дискриминацию при проведении вакцинации. Среди подписавших – лауреат Нобелевской премии мира и экс-президент СССР Михаил Горбачев, бывший президент Еврокомиссии и бывший премьер Италии Романо Проди, актеры Джордж Клуни, Мэтт Дэймон и Шэрон Стоун.