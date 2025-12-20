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Орбан: в военной логике ЕС произошёл качественный сдвиг из-за одобрения кредита Киеву

20 декабря 2025 10:50
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Орбан: в военной логике ЕС произошёл качественный сдвиг из-за одобрения кредита Киеву-0

Принятие Евросоюзом решения предоставить Киеву кредит объемом 90 млрд евро указывает на фундаментальный сдвиг в военной логике объединения, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Орбан объясняет, что 24 государства в составе ЕС вместе предоставляют военный кредит стране, не являющейся участницей объединения, впервые. Это говорит о качественном сдвиге, где подразумевается, что «тот, кто дает деньги в долг, хочет их вернуть», – подчеркнул политик.

Орбан указал, что из-за этой ссуды у европейской элиты возрастет интерес к продолжению и эскалации конфликта, потому что поражение приведет к финансовым потерям.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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