Принятие Евросоюзом решения предоставить Киеву кредит объемом 90 млрд евро указывает на фундаментальный сдвиг в военной логике объединения, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Орбан объясняет, что 24 государства в составе ЕС вместе предоставляют военный кредит стране, не являющейся участницей объединения, впервые. Это говорит о качественном сдвиге, где подразумевается, что «тот, кто дает деньги в долг, хочет их вернуть», – подчеркнул политик.

Орбан указал, что из-за этой ссуды у европейской элиты возрастет интерес к продолжению и эскалации конфликта, потому что поражение приведет к финансовым потерям.

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