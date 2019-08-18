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ИГ взяло на себя ответственность за взрыв на свадьбе в Афганистане, жертвами которого стали 63 человека

18 августа 2019 14:01
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Новости Афганистана. Стали известны подробности взрыва на свадьбе в Афганистане. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате атаки погибли более 60 человек, еще около 180 получили ранения.

Напомним, взрыв прогремел в одном из свадебных залов Кабула. Бомбу привел в действие террорист-смертник. По словам очевидцев, преступник старался нанести максимальный урон. Для этого он пробрался в самую гущу гостей. В общей сложности на свадьбу приехали более тысячи человек.

ИГ взяло на себя ответственность за взрыв на свадьбе в Афганистане, жертвами которого стали 63 человека-1

ИГ взяло на себя ответственность за взрыв на свадьбе в Афганистане, жертвами которого стали 63 человека-3

# Теракт в Афганистане # Фотофакт

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