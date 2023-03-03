Боррель выступил против исключения России из G20

Исключение Российской Федерации из состава G20 противоречит принципу многосторонних отношений, сказал верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, цитирует его слова ТАСС.
Исключение Российской Федерации из состава G20 противоречит принципу многосторонних отношений, сказал верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, цитирует его слова ТАСС.
Выступать за лишение членства России в «Двадцатке» и идти дальше по принципу многостороннего взаимодействия – противоречиво, сказал Боррель на конференции в Индии в пятницу, 3 марта. Глава европейской дипломатии упомянул о и состоявшейся в четверг министерской встрече G20. Боррель высказался по поводу приезда на мероприятие главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова. Нужно слушать и получать ответы от другой стороны, сказал он и добавил, что в этот раз глава российского МИД остался выслушать оппонентов. В 2022 году на Бали Лавров «приехал, выступил и уехал, а важно иметь возможность сказать, что мы думаем», подытожил Боррель.
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