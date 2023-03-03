Прямой эфир

Боррель выступил против исключения России из G20

03 марта 2023 10:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Исключение Российской Федерации из состава G20 противоречит принципу многосторонних отношений, сказал верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, цитирует его слова ТАСС.

Боррель выступил против исключения России из G20-1

Выступать за лишение членства России в «Двадцатке» и идти дальше по принципу многостороннего взаимодействия – противоречиво, сказал Боррель на конференции в Индии в пятницу, 3 марта. Глава европейской дипломатии упомянул о и состоявшейся в четверг министерской встрече G20. Боррель высказался по поводу приезда на мероприятие главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова. Нужно слушать и получать ответы от другой стороны, сказал он и добавил, что в этот раз глава российского МИД остался выслушать оппонентов. В 2022 году на Бали Лавров «приехал, выступил и уехал, а важно иметь возможность сказать, что мы думаем», подытожил Боррель. 

США отказались извиняться за краткий разговор Блинкена с Лавровым

# Международная политика # Жозеп Боррель # Сергей Лавров

Другие новости рубрики

Все новости
ФСБ России раскрыла новые подробности вторжения украинцев в Брянскую область
03 марта 2023 10:18

ФСБ России раскрыла новые подробности вторжения украинцев в Брянскую область

12 гепардов привезли в национальный парк Индии из Южной Африки
03 марта 2023 09:54

12 гепардов привезли в национальный парк Индии из Южной Африки

Дефиле с участием собак прошло в рамках Недели моды в Нью-Йорке
03 марта 2023 09:53

Дефиле с участием собак прошло в рамках Недели моды в Нью-Йорке