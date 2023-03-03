Боррель выступил против исключения России из G20

Выступать за лишение членства России в «Двадцатке» и идти дальше по принципу многостороннего взаимодействия – противоречиво, сказал Боррель на конференции в Индии в пятницу, 3 марта. Глава европейской дипломатии упомянул о и состоявшейся в четверг министерской встрече G20. Боррель высказался по поводу приезда на мероприятие главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова. Нужно слушать и получать ответы от другой стороны, сказал он и добавил, что в этот раз глава российского МИД остался выслушать оппонентов. В 2022 году на Бали Лавров «приехал, выступил и уехал, а важно иметь возможность сказать, что мы думаем», подытожил Боррель.

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